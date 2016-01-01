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توك شو

أحمد موسى: الإخوان خططوا لاستبدال الأمن المركزي بتشكيلات مسلحة ..فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:09 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
توك شو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس المعزول محمد مرسي، طلب من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إنشاء إدارتين متوازيتين لإدارتي الأحوال المدنية والجوازات بقصر عابدين.

وتابع موسى خلال برنامج « على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « هشام قنديل، رئيس الوزراء الإخواني طلب من قائد الأمن المركزي حصر أعداد ضباط الأمن المركزي ومقراتهم بالمحافظات، وكافة المعلومات المتعلقة بالتسليح».

وأضاف« هشام قنديل كان يريد جمع هذه المعلومات، لإلغاء الأمن المركزي المصري، واستبداله بتشكيلات مسلحة من السلفية الجهادية والإخوان»، مؤكدا أن رجال الداخلية رفضوا الخضوع للإخوان وتسلميهم أي معلومات

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