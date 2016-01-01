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ديني

شومان: للعام الثالث امتحانات الثانوية الأزهرية بلا تسريب

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:11 م
عباس شومان
عباس شومان
محمد شحتة
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن امتحانات الثانوية الأزهرية لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨م انتهت بنجاح، مؤكدًا فشل كل محاولات إيقاف مسيرة النجاح الذي تحقق في السنوات الماضية؛ وأن الامتحانات لم تشهد أي تسريب للعام الثالث بشهادة شرفاء الإعلام والصحافة.

وأضاف "شومان"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المحاولات المستميتة لصفحات الغش فشلت للعام الثالث على التوالي بتوفيق الله لرجال الأزهر.

ووجه وكيل الأزهر، الشكر والتقدير للعاملين باللجان في المحافظات، واللجان المتابعة من المشيخة والقطاع، متمنيا لجميع الطلاب والطالبات النجاح.

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