محمد يوسف يجتمع مع سيد عبدالحفيظ ويتسلم ملفات فريق الكرة بالأهلي

عقد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، اجتماعًا مطولًا بعد ظهر اليوم، الأحد، مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق، بمقر النادي بالجزيرة. وفي أجواء وديّة، عكست روح أبناء النادي.. قام «عبدالحفيظ» بتسليم بعض الملفات إلى «يوسف»، وشرح الكثير من الأمور المتعلقة ببعض اللاعبين، في محاولة للتأكيد على روح العمل الجماعي، وأن أي مسئول في الأهلي يأتي لاستكمال دور المسئول الذي يسبقه.



وأكّد «يوسف»، أن الاجتماع مع «عبدالحفيظ» كان مثمرًا، وشهد مناقشة الكثير من الملفات المهمة، التي تخدم مصلحة فريق الكرة، وأن مثل هذه الاجتماعات ليست جديدة على أبناء النادي، الذين يبحثون دائمًا عن المصلحة العامة للأهلي.



وشدد «يوسف» على أن العمل في الأهلي جماعيٌّ، وليس عملًا فرديًا، وأن هناك محاولات للتنسيق المستمر بين الجميع، بحثًا عن مصلحة النادي، وأنه بصفة شخصية كان حريصًا على الاستماع إلى «عبدالحفيظ»، لاستكمال البناء في منظومة فريق الكرة.