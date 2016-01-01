صدور كتاب الاستثمارات العقارية عن مجموعة النيل العربية





وجاء ذلك نتيجة لتذبذب سعر الدولار في السوق المصري، لذا فإن الغالبية العظمى من المستثمرين تتخذ من سوق العقارات الوجهة الأساسية لاستثمارتها، لذا إن كان اختيارك قد وقع على العقارات لاستثمار أموالك فإنك على الأرجح تعي جيدًا فوائد الاستثمار هناك.

صدر حديثا عن مجموعة النيل العربية كتاب "الاستثمارات العقارية.. ست طرق أساسية لتحقيق ثروة من تجارة العقارات"، للمؤلف كينيث دي روزين.ويتناول الكتاب عرض لتنظيم مبادئ تجارة العقارات وتحليلها وتمويلها واستثمارها، ومن خلال معاييره الستة الكبرى يشرك المؤلف كين روزين القراء فى معارفه وخبراته بشأن كيفية تحليل فرص الاستثمار العقارى واستغلالها.وأصبح الاتجاه العام للاستثمار في مصر حاليًا هو الاستثمار العقاري بمختلف أنواعه سواء شقق سكنية أو محلات تجارية أو استصلاح أراضي!