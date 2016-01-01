ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

صدور كتاب الاستثمارات العقارية عن مجموعة النيل العربية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
صدر حديثا عن مجموعة النيل العربية كتاب "الاستثمارات العقارية.. ست طرق أساسية لتحقيق ثروة من تجارة العقارات"، للمؤلف كينيث دي روزين.

ويتناول الكتاب عرض لتنظيم مبادئ تجارة العقارات وتحليلها وتمويلها واستثمارها، ومن خلال معاييره الستة الكبرى يشرك المؤلف كين روزين القراء فى معارفه وخبراته بشأن كيفية تحليل فرص الاستثمار العقارى واستغلالها.

وأصبح الاتجاه العام للاستثمار في مصر حاليًا هو الاستثمار العقاري بمختلف أنواعه سواء شقق سكنية أو محلات تجارية أو استصلاح أراضي! 

وجاء ذلك نتيجة لتذبذب سعر الدولار في السوق المصري، لذا فإن الغالبية العظمى من المستثمرين تتخذ من سوق العقارات الوجهة الأساسية لاستثمارتها، لذا إن كان اختيارك قد وقع على العقارات لاستثمار أموالك فإنك على الأرجح تعي جيدًا فوائد الاستثمار هناك.

ترشيحاتنا

مضاد حيوي طبيعي لمحاربة آلام المعدة والإمساك

لأصحاب الرجيم حضري أم على لايت

اليوم .. الزمالك يواجه فريق انترناشيونال سبورت فى معسكر أكتوبر

الإفتاء: رسول الله أوصى بالعض على سنة الخلفاء الراشدين بالأضراس

حسين الشحات: تعرضت للظلم من الجهاز الفنى للمنتخب .. فيديو

ننشر تفاصيل 40 مدرسة يابانية سيتم افتتاحها العام القادم بـ22 محافظة

تعرف على سبب عدم حصول العائلة المالكة البريطانية على لقب

اليوم .. محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين بتهمة القتل العمد

تعرف على تفاصيل التقدم للمدرسة اليابانية ببني سويف

3 أمور تحدث لك في الدنيا عندما تتقي الله

التعليم:اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسجلي البيانات المزيفة أثناء التقديم بالمدارس اليابانية

الشحات: طريقة كوبر وراء خسارة المنتخب في كأس العالم .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. فرحة منتخب مصر لكرة السلة بالفوز على المغرب .. صور

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

مدبولي يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس السيسي ..صور

فيديو

شاهد.. تمارين رياضية لشد عضلات الجسم في الصباح
رشا مجدى تحذر من خطورة شراء الأدوية من جهات مجهولة المصدر
لأصحاب الرجيم حضري أم على لايت
شاهد.. اكتشاف مقبرة فى الصحراء الشرقية أقدم من الأهرامات
تعرفي على طريقة تحضير لازانيا سى فود

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟