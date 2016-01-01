كرواتيا تتعادل مع الدنمارك بهدف والوقت الإضافي يحسم اللقاء.. فيديو وصور

انتهى لقاء منتخب الدنمارك وكرواتيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي فى المباراة المقامة حاليا في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم الجاري بروسيا.





بدأ اللقاء بهجوم دنماركي على الدفاعات الكرواتية وحصل لاعبوه على رمية تماس وأحرز من خلالها هدفا يعتبر الأسرع فى نهائيات مونديال روسيا فى الدقيقة الثانية.





واستغل ماندزوكيتش خطأ دفاعي للاعبي الدنمارك داخل منطقة الجزاء وسط حالة من الإرتباك وتلقى كرة اصطدمت فى وجه مدافع المنافس سددها بقوة في شباك الحارس معلنا هدف التعادل.





رفض حكم اللقاء الأرجنتيني ركلة جزاء لصالح ماندزوكيتش فى الدقيقة 19 عقب تعرض لاعب كرواتيا داخل منطقة الجزاء للسقوط وسدد اريكسن كرة قوية تمر الى جوار حارس المرمى الكرواتي.





تألق حارس مرمى كرواتيا فى الدقيقة 27 وأنقذ مرماه من فرصة تسجيل هدف ثان للدنمارك عقب تسديد أحد المهاجمين كرة قوية داخل منطقة الجزاء تصطدم بقدم الحارس إلى خارج المرمى.





وتصدى كاسبر شمايكل لإحدى الكرات الخطيرة التى سددها راكيتيتش من خارج منطقة الجزاء لترتد داخل منطقة الجزاء وسددها ماندزوكيتش فى الدقيقة 28 وتصدى لها مرة أخرى حارس الدنمارك.





شهد مطلع الشوط الثانى هجوما مكثفا من لاعبى كرواتيا على مرمى الدنمارك ونجح حارس كرواتيا فى الإمساك بإحدى الكرات التى تم إرسالها من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء.





أضاع مارسيل بريتوايت لاعب الدنمارك فرصة حقيقية إضافة ثانى أهداف منتخب بلاده عقب تسلمه تمريرة فى الدقيقة 55 داخل منطقة الجزاء راوغ مدافعي المنافس سددها بغرابة خارج منطقة الجزاء.





وأبعد كاسبر شمايكل حارس الدنمارك كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 62 الى التماس وجرت محاولات من الجانبين لإختراق الدفاعات وتهديد المرمى حتى الدقيقة 70.





سدد بيباريتش لاعب كرواتيا فى الدقيقة 83 كرة قوية برأسه تمر أعلى عارضة الحارس الدنماركي وأضاع نفس اللاعب فى الدقيقة 85 فرصة إضافة ثاني أهداف الكروات بعدما سدد كرة قوية تصطدم بجسم أحد مدافعى الدنمارك وتخرج الى ضربة ركنية.











