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أحمد موسى لسيرجيو راموس: مع السلامة فرحان فيك .. فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 09:59 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز منتخب روسيا على نظيره الإسباني، قائلاً: «أكيد مكناش بنشجع إسبانيا لأن لديهم لاعب سفاح اسمه راموس»، مضيفًا «فرحان فيك يا راموس لأنك خلتنا نبكي على محمد صلاح، مع السلامة نشوفك في 2026 لو لسه بتلعب».

وأضاف "موسى"، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه كان يشجع المنتخب الإسباني ولكنه تراجع عن تشجيعه بعد واقعة إصابة راموس لمحمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي.

واستطرد الإعلامي، « طول ما راموس بيلعب في إسبانيا لن تحصد بطولات، وهنفضل ندعى عليه»، لافتا إلى أن أول وثاني المجموعة الأول التي ضمت المنتخب المصري تمكنا من الصعود إلى دور 8، نافيا ما تردد حول تواجد مصر ضمن مجموعة ضعيفة.

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