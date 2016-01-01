المركزي: ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية لـ18.8 مليار دولار في 9 أشهر

ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية إلي 18.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي بمعدل نمو قدره 17.6% عن نفس الفترة من العام المالي السابق له بقيمة بلغت 16 مليار دولار وبزيادة 2.8 مليار دولار.



وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي حول أبرز المؤشرات المالية خلال الـ9 أشهر الأخيرة، أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بلغت 12.8 مليار دولار في الفترة المذكورة بزيادة بلغت 12.9% عن نفس الفترة من العام المالي السابق له مسجلا 11.3 مليار دولار نظرا لارتفاع حصيلة الصادرات تامة الصنع بقيمة 1.1 مليار دولار بما في ذلك صادرات الأجهزة الكهربائية والأسمدة الفوسفاتية و الأدوية.



وأشار التقرير إلي ارتفاع الواردات السلعية بمعدل 5.5% مسجلة 46.8 مليار دولار في الـ9 أشهر الأخيرة مقارنة بـ44.4 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي قبل الماضي بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار.



