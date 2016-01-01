ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

فرمان من مرتضى منصور.. أيمن طاهر يعود للجهاز الفني للزمالك

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:02 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس الزمالك
منتصر المرشدي - ملك موسي
عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأبيض، واستدعى منصور مدرب الحراس في مكتبه عصر اليوم، وطلب رئيس القلعة البيضاء من طاهر العودة لمنصبه في الجهاز الفني الفترة الحالية.

وأزال رئيس النادي الخلاف بينه وبين مدرب حراس المرمى، وأكد مرتضى خلال الجلسة التي عقدها مع طاهر اليوم أن مدرب حراس الزمالك يعد الأفضل في مجاله، وأنه يثق فيه كثيرا ويريد استمراره مع القلعة البيضاء لأنه الأنسب لهذه المهمة.

جدير بالذكر أن مرتضى منصور قرر في وقت سابق رحيل أيمن طاهر عن منصبه بداعي سفره إلى روسيا لحضور مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الروسي في المونديال بدون علمه، قبل أن يعلن مدرب الحراس عن حصوله على إذن رئيس النادي قبل السفر.

جاءت جلسة رئيس الزمالك مع مدرب الحراس، بعد ساعات قليلة من ترشيح طاهر لتولي تدريب حراس مرمى المنتخب المصري في الجهاز الفني الجديد للفراعنة.

ترشيحاتنا

الدنمارك تهدر هدفا أمام كرواتيا بعد مرور 75 دقيقة.. صور

بوتين يتصل بملك إسبانيا بعد تأهل روسيا لربع نهائي المونديال

مدرب محمد صلاح يوجه رسالة نارية لـ راموس بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا

العاهل البحريني: سنتجه إلى الصناعات العسكرية الدفاعية قريبا

ضبط مهربين للمخدرات بحوزتهما طن وربع بانجو.. فيديو

تناول حفنة من اللب الأبيض واكتشف ما سيحدث للجسم

شاهد.. طارق لطفى وهشام سليم أول المعزين في الفنان مدحت مرسي

حارس الأهلي يقرر اعتزال كرة القدم والتفرغ للتدريب

رابط كورة لايف بث مباشر| مباراة كرواتيا والدنمارك بث الاسطوره لايف

شاهد.. ماذا تعني رؤية محمد رمضان في المنام؟

الدنمارك يسجل أسرع هدف في مرمى كرواتيا بالمونديال ..فيديو

أحلام ترد على ماجدة الرومى برسالة نارية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكونغو تهزم أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال السلة

شاهد.. غياب أهل الفن عن عزاء الموسيقار الراحل ميشيل المصري ..صور

الدنمارك يسجل أسرع هدف في مرمى كرواتيا بالمونديال ..فيديو

مدبولي: إنشاء منطقة تجارة حرة قارية في إفريقيا يستند لخلق فرص اقتصادية حقيقية .. صور

وزير الري: مشروع قناطر أسيوط الجديدة جاهز للافتتاح.. صور

فيديو

أحمد موسى لسيرجيو راموس: مع السلامة فرحان فيك .. فيديو
عبدالمنعم سعيد: 30 يونيو حمت مصر من التحول إلى إيران
كرواتيا تتعادل مع الدنمارك بهدف والوقت الإضافي يحسم اللقاء.. فيديو وصور
أحمد موسى يكشف عن طلب للمعزول مرسي من وزير الداخلية ..فيديو
سمير فرج: الإخوان سعوا لتحريف المناهج الدراسية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟