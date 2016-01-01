فرمان من مرتضى منصور.. أيمن طاهر يعود للجهاز الفني للزمالك

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأبيض، واستدعى منصور مدرب الحراس في مكتبه عصر اليوم، وطلب رئيس القلعة البيضاء من طاهر العودة لمنصبه في الجهاز الفني الفترة الحالية.



وأزال رئيس النادي الخلاف بينه وبين مدرب حراس المرمى، وأكد مرتضى خلال الجلسة التي عقدها مع طاهر اليوم أن مدرب حراس الزمالك يعد الأفضل في مجاله، وأنه يثق فيه كثيرا ويريد استمراره مع القلعة البيضاء لأنه الأنسب لهذه المهمة.



جدير بالذكر أن مرتضى منصور قرر في وقت سابق رحيل أيمن طاهر عن منصبه بداعي سفره إلى روسيا لحضور مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الروسي في المونديال بدون علمه، قبل أن يعلن مدرب الحراس عن حصوله على إذن رئيس النادي قبل السفر.



جاءت جلسة رئيس الزمالك مع مدرب الحراس، بعد ساعات قليلة من ترشيح طاهر لتولي تدريب حراس مرمى المنتخب المصري في الجهاز الفني الجديد للفراعنة.