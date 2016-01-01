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فن

295 ألف جنيه إيرادات فيلم قلب أمه ليلة أمس

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:05 م
صدى البلد
سمر سعد
حقق أمس فيلم "قلب أمه" إيرادات بلغت 295,526 جنيه ليصل إجمالى الفيلم الى 9 ملايين جنيه بعد أسبوعين من بدء عرضه بدور العرض.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على أثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب يونس فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى تختوخ ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع يونس بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.

الفيلم بطولة هشام ماجد وشيكو وكريم فهمي ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وأحمد سلطان، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.

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