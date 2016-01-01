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أخبار البلد

فيلم وثائقي والكورال في احتفالية العائلة المقدسة

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:20 م
صدى البلد
مايكل حنا
شملت فقرات احتفالية مصر السلام (مبارك شعبي مصر) التي تنظمها جمعية محبي مصر السلام بالاشتراك مع كنيسة العذراء بالمعادي في إطار إحياء مسار العائلة المقدسة، عرض فيلم وثائقي يشرح خط سير العائلة المقدسة بمصر والأماكن المقدسة التى تباركت بهذه الزيارة، وكذا الأماكن السياحية التى يمكن للزائر لمصر أن يستمتع بها كالأهرامات ومصر القديمة والأقصر وأهم المعالم السياحية بمصر.كما رتل كورال كنيسة السيدة العذراء بالمعادي عددا من الترانيم.

حضر الاحتفالية التي تقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة،  ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة.

كان الاحتفال قد بدأ بالسلام الوطني ثم تلاه كلمة نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

يذكر أن كنيسة العذراء بالمعادي كانت أحد الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة أثناء تواجدها بأرض مصر، كما وجدت نسخة من الكتاب المقدس طافيةً على مياه النيل أمامها وكان مفتوحًا على الاصحاح التاسع عشر من سفر إشعياء حيث الآية: "مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ".

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