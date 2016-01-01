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كريستيان ديور تستعرض تاريخ أزيائها في متحف بلندن

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:05 م
صدى البلد
رويترز
تستعرض دار كريستيان ديور الفرنسية الشهيرة للأزياء تاريخ تصميماتها الساحرة وأثوابها البراقة في متحف (فيكتوريا آند ألبرت) بلندن عام 2019، بعد الإقبال الكبير على معرض مماثل لها في باريس.

يرصد العرض الذي يقام بين الثاني من فبراير و14 يوليو تطور دار الأزياء، بداية من تصاميم مؤسسها الذي سميت باسمه الدار.

ديور الذي دشن العلامة التجارية عام 1947 وارتدت تصميماته نجمات مثل جريس كيلي وأفا جاردنر يشتهر كذلك بتصميم زي باللونين الأبيض والأسود ويتألف من سترة على شكل ساعة رملية وتنورة منفوخة ترك أكبر الأثر على أزياء خمسينيات القرن الماضي.

وكان معرض الفنون الزخرفية في باريس نظم عرضا مماثلا، ليصبح المعرض الذي أغلق أبوابه في مطلع 2018 أحد أكثر متاحف المدينة زيارة في كل العصور. وذكرت الدار أن نسخة (فيكتوريا آند ألبرت) ستستعرض أيضا سحر ديور في بريطانيا.

وسيلقي المعرض الضوء كذلك على تصاميم لاحقة لديور، ومنها لمصممة ملابس السيدات الحالية ماريا جراتسيا كيوري.

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