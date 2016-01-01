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فن

539 ألف جنيه إيرادات فيلم ليلة هنا وسرور أمس

الأحد 01/يوليه/2018 - 10:06 م
صدى البلد
سمر سعد
حقق أمس فيلم "ليلة هنا وسرور" إيرادات بلغت 539,457 جنيه ليبلغ إجمالي ايراداته 21 مليونا وذلك منذ عرضه فى عيد الفطر الماضى.

وتدور أحداث الفيلم حول ضابط مخابرات مصري، يتنكر في شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور) يقع في حب فتاة تُدعى (هنا)، أثناء توليه مهمة خطيرة تتورط فيها إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة.

يشارك في بطولة الفيلم محمد إمام وياسمين صبرى ومحمد ثروت وفاروق الفيشاوى وأحمد صلاح السعدني، تأليف كريم يوسف، ومصطفى صقر، وإخراج حسين المنباوي.

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