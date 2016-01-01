وزير التعليم لـ صدى البلد: فتح باب التقديم للطلاب بالمدارس اليابانية..غدًا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه سيتم غدًا الاثنين الموافق 2 يوليو 2018 ، فتح باب التقديم الإلكتروني للطلاب بالمدارس المصرية اليابانية ، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنت.



جدير بالذكر أنه تقرر تحديد مصروفات هذه المدارس بــ 10 آلاف جنيه سنويًا ، وسيكون التدريس فيها باللغة العربية ، وسيتم قبول الأطفال فى (KG1) من سن 4 إلى 5 سنوات ، بينما سيتم القبول فى (KG2) من سن 5 إلى6 سنوات، وسيتم القبول فى الصف الأول الابتدائى من سن 6 إلى 7 سنوات، وستشهد هذه المدارس تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية "توكاتسو" ، وتهتم هذه الانشطة بمفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، وتركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.



ويشترط توقيع ولى أمر الطفل المتقدم على إقرار يتضمن النقاط التالية: قبوله أن يطبق ابنه النموذج اليابانى بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة، ويشترط قبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا، ووفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة، وسداد المصروفات الدراسية فى موعدها.