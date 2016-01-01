10 أكلات سريعة يمكن تحضيرها في المصيف

بدأ موسم المصايف ومعه تبدأ الأكلات السريعة التي تبحث عنها كل سيدة لتوفير الجهد والاستمتاع بالإجازة لذلك يمكنك أن تتعرفي على قائمة من الاكلات السريعة التي يمكن تحضيرها في أقل وقت.



1- وجبات التونة بالطحينة

2- سندوتشات الكفتة او البرجر

3- الناجتس السريع مع البطاطس المقلية

4- صنية البطاطس مع الدجاج

5- البيتزا المباعة بالسوبر ماركت التي يوضع عليها الخضار

6- المكرونة بالشوربة

7- وجبات الأسماك المختلفة السريعة

8- اللحم الفليه مع خبز التورتيلا

9- شاورما الدجاج

10-السالمون المدخن

