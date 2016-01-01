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فن

مليون جنيه إيرادات أفلام عيد الفطر أمس

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:36 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حققت أفلام موسم عيد الفطر، إيرادات منخفضة أمس السبت، حيث بلغت مليونا و961 الفا و717 جنيها.

ونافس فى موسم عيد الفطر، 5 أفلام سينمائية، هي "كارما" للمخرج خالد يوسف وبطولة عمرو سعد، و"حرب كرموز" للمخرج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، وفيلم "الأبلة طم طم" للمخرج على دريس وبطولة ياسمين عبد العزيز، وفيلم "ليلة هنا وسرور" لمحمد عادل إمام وياسمين صبرى، وفيلم "قلب أمه" لشيكو وهشام ماجد.

وتصدر فيلم حرب كرموز لأمير كرارة، إيرادات أفلام العيد، تلاه فيلم ليلة هنا وسرور، وفي المركز الثالث "قلب أمه" للفنانين شيكو وهشام ماجد، فيما اقتربت إيرادات فيلمي "الأبلة طم طم" و"كارما" من بعضهما.

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