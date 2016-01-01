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اقتصاد

المركزي: ارتفاع الواردات غير البترولية لـ37.4 مليار دولار في 9 أشهر

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفعت حصيلة الواردات السلعية غير البترولية خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الماضي مسجلة 37.4 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 4.4% عن الفترة المناظرة من العام المالي السابق والذي سجل 35.8 مليار دولار، بزيادة بلغت 1.6 مليار دولار.

وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالي 2017/2018 الماضي أن واردات تلك السلع كانت من الحديد الصب و الآلات و الأجهزة المستخدمة في الزراعة بالاضافة لفول الصويا والخشب الخام والمكثف.

ووصلت حصيلة الواردات البترولية إلي 9.4 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأخيرة مقارنة بـ8.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق له نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية رغم تراجع الكميات المستوردة.

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