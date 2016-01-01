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شاهد .. كرة القدم بفساتين الزفاف في كأس العالم بروسيا

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:10 م
صدى البلد
ريهام قدري
ارتدت روسيات أثواب زفاف طويلة وشاركن في مباراة ودية لكرة القدم تعبيرا عن ولعهن بكرة القدم بمدينة كازان التي تستضيف مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقسمت النساء المرتديات للأثواب البيضاء والأحذية الرياضية أنفسهن إلى فريقين يضم كل منهما خمس لاعبات. وكان زمن شوط المباراة 15 دقيقة ولعبت الروسيات وهن ممسكات بأطراف أثوابهن الطويلة على أرضية من الحصى أمام حشد صغير.

وحصل الفريق الفائز على نسخة طبق الأصل من كأس العالم لكنها مصنوعة من الزهور.

وأقيمت تلك المباراة الاستثنائية قبل أولى مباريات دور الستة عشر التي استضافتها كازان وتغلبت فيها فرنسا على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتستضيف روسيا حاليا كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى وتقام المباريات في 11 مدينة.
شاهد .. كرة القدم بفساتين الزفاف في كأس العالم بروسيا
شاهد .. كرة القدم بفساتين الزفاف في كأس العالم بروسيا
شاهد .. كرة القدم بفساتين الزفاف في كأس العالم بروسيا
شاهد .. كرة القدم بفساتين الزفاف في كأس العالم بروسيا

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