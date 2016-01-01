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محافظات

سفير الفاتيكان لـ صدى البلد: سعيد بحضور تدشين مغارة ومزار العائلة المقدسة .. فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:37 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أعرب برونو موزارو، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، عن سعادته لوجوده في مصر لتشجيع المواطنين على تكريم السيدة العذراء والعائلة المقدسة التي جاءت وباركت هذه الأماكن ومساعدة المواطنين من أجل الصلاة والتقرب من الله. 

وقال سفير الفاتيكان، في تصريح لـ"صدى البلد"، "جئت أكثر من مرة إلى أسيوط لزيارة الكنائس، وكما نعلم أن أسيوط عاصمة الصعيد ويوجد بها عدد كبير من أبناء الكنيسة الكاثوليكية ويسعدني جدًا أن أرى حماس الشعب وتدينه ليس فقط في داخل الكنيسة ولكن في المناسبات والأعياد". 

وأضاف سفير الفاتيكان أن تكريم السيدة العذراء في مصر مثل إيطاليا يحفظ الإيمان من الانحراف. 

جاء ذلك على هامش مشاركة سفير الفاتيكان في تدشين مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير جبل درنكة، وذلك في إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

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