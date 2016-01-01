اليوم .. الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة

انتهى العام القضائي بمجلس الدولة لعام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ السبت في آخر يوم من شهر يونيو، لتبدأ العطلة القضائية ولمدة ٣ أشهر، على أن يبدأ العام القضائي الجديد في أول أكتوبر القادم.



ويشهد مجلس الدولة تغييرات في رؤساء المحاكم المختلفة، حيث يغادر المستشار يحيي دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، ورئيس الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع ، لبلوغه سن التقاعد، ويحل مكانه المستشار بخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإدارى سابقًا، كما أنه سيتقلد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة لكونه أقدم الأعضاء.



وسيغادر المستشار أحمد أبو النجا رئيس المحاكم الادارية والتأديبية لبلوغه سن التقاعد، ويتوقع تصعيد المستشار يحيي نوبي رئيس الدائرة الرابعة بالادارية العليا السابق ، خلفًا له ، كما يتوقع تصعيد المستشار حسن شلال او يسرى الشيخ لرئاسة محاكم القضاء الإداري خلفًا للمستشار بخيت إسماعيل الذي سيتولى رئاسة الفتوى والتشريع.



وسيحال أيضًا للتقاعد المستشار فايز شكرى حنين رئيس هيئة المفوضين سابقًا ، ويتوقع تصعيد المستشار ممدوح صديق خلفًا له ، كما سيغادر المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع.



ويستمر المستشار أحمد ابو العزم رئيسًا للمجلس ، ورئيسًا للمحاكم الإدارية العليا ، وسيبقي المستشار ربيع الشبراوى في رئاسة التفتيش الفنى.



وبذلك يغادر المجلس الخاص اعلى سلطة ادارية بمجلس الدولة ٤ من نواب رئيس مجلس الدولة ، وهم كل من المستشارين يحيي دكرورى ، فايز شكرى حنين ، مهند عباس ، أحمد أبو النجا ، على أن يكون التشكيل الجديد للمجلس الخاص كما يلي ، المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، المستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، المستشار ربيع الشبراوى رئيس التفتيش الفنى ، المستشار يسرى الشيخ ، المستشار ممدوح صديق ، المستشار حسن شلال و المستشار يحيي خضرى ، وسيتم ابقاء المستشار مهند عباس حتى يوم ٤ يوليو القادم تاريخ اكتمال عطائه.



وتعقد الجمعية العمومية برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، اليوم الاثنين ، لاعتماد ترقية درجتى "وكيل ، ونائب رئيس مجلس الدولة" للقضاة الذين لهم الحق في الترقية، كما أنه سيتم عقد جلسة خاصة للمجلس الخاص بتشكيله الجديد لتوزيع الاختصاصات فيما بينهم، ثم الإعلان الرسمي عنها.

