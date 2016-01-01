ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم .. الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:31 ص
مجلس الدولة - صوة
مجلس الدولة - صوة أرشيفية
محمد على
انتهى العام القضائي بمجلس الدولة لعام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ السبت في آخر يوم من شهر يونيو، لتبدأ العطلة القضائية ولمدة ٣ أشهر، على أن يبدأ العام القضائي الجديد في أول أكتوبر القادم.

ويشهد مجلس الدولة تغييرات في رؤساء المحاكم المختلفة، حيث يغادر المستشار يحيي دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، ورئيس الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع ، لبلوغه سن التقاعد، ويحل مكانه المستشار بخيت إسماعيل رئيس محاكم القضاء الإدارى سابقًا، كما أنه سيتقلد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة لكونه أقدم الأعضاء.

وسيغادر المستشار أحمد أبو النجا رئيس المحاكم الادارية والتأديبية لبلوغه سن التقاعد، ويتوقع تصعيد المستشار يحيي نوبي رئيس الدائرة الرابعة بالادارية العليا السابق ، خلفًا له ، كما يتوقع تصعيد المستشار حسن شلال او يسرى الشيخ لرئاسة محاكم القضاء الإداري خلفًا للمستشار بخيت إسماعيل الذي سيتولى رئاسة الفتوى والتشريع.

وسيحال أيضًا للتقاعد المستشار فايز شكرى حنين رئيس هيئة المفوضين سابقًا ، ويتوقع تصعيد المستشار ممدوح صديق خلفًا له ، كما سيغادر المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع.

ويستمر المستشار أحمد ابو العزم رئيسًا للمجلس ، ورئيسًا للمحاكم الإدارية العليا ، وسيبقي المستشار ربيع الشبراوى في رئاسة التفتيش الفنى.

وبذلك يغادر المجلس الخاص اعلى سلطة ادارية بمجلس الدولة ٤ من نواب رئيس مجلس الدولة ، وهم كل من المستشارين يحيي دكرورى ، فايز شكرى حنين ، مهند عباس ، أحمد أبو النجا ، على أن يكون التشكيل الجديد للمجلس الخاص كما يلي ، المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، المستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، المستشار ربيع الشبراوى رئيس التفتيش الفنى ، المستشار يسرى الشيخ ، المستشار ممدوح صديق ، المستشار حسن شلال و المستشار يحيي خضرى ، وسيتم ابقاء المستشار مهند عباس حتى يوم ٤ يوليو القادم تاريخ اكتمال عطائه.

وتعقد الجمعية العمومية برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، اليوم الاثنين ، لاعتماد ترقية درجتى "وكيل ، ونائب رئيس مجلس الدولة" للقضاة الذين لهم الحق في الترقية، كما أنه سيتم عقد جلسة خاصة للمجلس الخاص بتشكيله الجديد لتوزيع الاختصاصات فيما بينهم، ثم الإعلان الرسمي عنها.

ترشيحاتنا

طريقة مجربة وفعالة لتوسيع الحذاء الضيق

صداقة غريبة بين أسد وشاب.. فيديو

موسى مصطفى موسى يكشف تفاصيل الإعلان عن ائتلاف للمعارضة

شاهد.. شماتة المصريين في راموس.. اللي يجي على محمد صلاح ميكسبش

لجنة الفتوى: نسيان سجدة من ركعة تبطل صلاتك في هذه الحالة

اليوم .. انقطاع المياه عن القناطر الخيرية بسبب غسيل الشبكات

الإفتاء تكشف عن 5 أعمال تفرج همك وترفع كرب الدنيا

حبس تشكيل عصابي لتنقيبهم عن الآثار فى حلوان

الشحات: طريقة كوبر وراء خسارة المنتخب في كأس العالم .. فيديو

اليوم .. الزمالك يواجه فريق انترناشيونال سبورت فى معسكر أكتوبر

البحوث الإسلامية تكشف عن عمل بعد الأكل يجعلك تفوز برضا الله

علي جمعة يحذر من الوجه الآخر لحسن الظن بالله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. فرحة منتخب مصر لكرة السلة بالفوز على المغرب .. صور

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

مدبولي يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس السيسي ..صور

فيديو

شاهد.. اكتشاف مقبرة فى الصحراء الشرقية أقدم من الأهرامات
تعرفي على طريقة تحضير لازانيا سى فود
طرح البرومو فيلم Hotel Transylvania 3 : Summer Vacation
شاهد .. جابر فرحان موظف بالكهرباء وحاصل على ذهبيتين في إسبانيا
بطل رفع الأثقال: بشكر كل اللي تعب معايا من أجل مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟