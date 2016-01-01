مصطفى خاطر يسخر من راموس على طريقته الخاصة

نشر الفنان مصطفى خاطر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يسخر فيه على اللاعب الإسباني راموس بعد خسارة منتخبه الاسبانى أمس أمام روسيا فى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم ليخرج منه خالي الوفاض.



وقال خاطر: "والله ياراموس ياأخويا أنا فرحان فيك أوي مع السلامة يا حبيب أخوك".



وصعد منتخب روسيا بالفوز بركلات الترجيح 4/ 3 أمام منتخب إسبانيا، عقب التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوجنيكي، ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

