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حوادث

اليوم .. إعادة محاكمة 18 متهما بـ فض اعتصام النهضة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:09 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة،، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سامح سليمان، إعادة محاكمة 18 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية محمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

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