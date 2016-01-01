مشجع أرجنتيني يلقي بالتلفزيون في الشارع لخسارة منتخبه أمام فرنسا.. فيديو

أثارت خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الفرنسي، غضب أحد المشجعين ليقوم بإلقاء شاشة التليفزيون من نافذة منزله تنفيسا عن غضبه.



ويبين الفيديو الذي تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي، مشجع أرجنتيني يلقى بشاشة تلفازه من شرفة منزله بعد خسارة منتخب بلاده أمام فرنسا في مباراة كأس العالم المقام في روسيا.



فيما أثار الفيديو المتداول سخرية رواد التواصل الاجتماعي لردة فعل المشجع الأرجنتيني الذي استشاط غضبًا لخسارة فريقه وخروجه من كأس العالم.



