اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ مذبحة رفح الثانية

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، الحكم في إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية».



يصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار وخالد الزناتي وأمانة سر سيد حجاج.



كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والشرقية، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، التي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.