الممارسات الاحتكارية يتهم قطاع الأعمال العام بتعطيل آليات العرض والطلب

اتهم جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددا من الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بتعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع في الأسعار بصورة غير مبررة.



وقال الجهاز في تصريحات له اليوم، إن تلك الشركات والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، عطلت المنافسة فيما بينها بعدد من المحافظات المصرية، معتبرا أن تلك الممارسات تعد مخالفة لقانون حماية المنافسة.



وذكر الجهاز أنه سيتخذ الإجراءات القانونية لردع تلك الممارسات والتصدي بصورة حازمة على مستوى القطاعات الاقتصادية ورصد ومتابعة الأسواق بصورة أكثر دقة لحماية المواطنين من تحملهم أسعار احتكارية تساعد في رفع معدلات التضخم بصورة غير مبررة قانونا.



وأكد الجهاز أنه سيصدر نشرات اعلامية لتوعية المواطنين من تلك الممارسات.

