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حوادث

اليوم.. محاكمة رجل الأعمال مجدى يعقوب فى 33 قضية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:07 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامى المهدى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف، الهارب من تنفيذ أحكام في 33 قضية "شيكات، وتبديد" بإجمالي 61 سنة سجن.

تعقد برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وشادي رفقي عبدالفتاح، أمانة سر، علاء فرح وأحمد رفعت.

كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، برئاسة اللواء أسامة الصغير، وجَّهت حملة أمنية، قادها اللواء أشرف حشيش، مدير مباحث تنفيذ الأحكام، على العديد من القطاعات، استهدفت ملاحقة الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام، بقصد تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، تم خلالها القبض على "مجدي يعقوب".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

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