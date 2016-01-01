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اقتصاد

بدر تستحوذ على 2.4 مليار جنيه بالعام المالى الجديد

الإثنين 02/يوليه/2018 - 05:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس أحمد إبراهيم الدسوقى، المشرف على قطاع شرق القاهرة ومدن "بدر ومايو والعبور" بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مدينة بدر ستحصل على استثمارات تقترب من 2.4 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2018 - 2019 والذى بدأ قبل عدة ساعات.

وأضاف إبراهيم فى تصريحات خاصة لــــــ"صدى البلد"، أن بدر تشهد استكمال 51 ألف "شقة" لمحدودى الدخل ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى "المليون وحدة".

وتابع، أن المدينة ستشهد استكمال وإنهاء وحدات المرحلتين الأولى والثانية بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، وكذا تنفيذ نسبة من وحدات مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر" خلال العام المالى الجديد.

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