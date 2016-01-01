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حوادث

اليوم.. محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

الإثنين 02/يوليه/2018 - 02:06 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
عمرو المصرى
تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، بعد استكمال سماع الشهود، وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة، ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

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