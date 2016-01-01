رضا حجازي: انتهت مرحلة شاومينج والغش الجماعي

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه راض عن أداء الامتحانات هذا العام من حيث الإعداد والتجهيز والتفاصيل، مشيرا إلى أن الامتحانات هذا العام تراعي المستويات المختلفة.



وأضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أنه لابد أن تكون النتيجة لصالح الطالب، وكان همه الأول والأخير أن تكون الثانوية العامة بدون غش جماعي.



وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن صفحات الغش للامتحانات كانت تنزل أسئلة الامتحانات للطلاب، وكانت توهمهم بتعديل درجات الامتحان، مؤكدا أنه انتهت مرحلة شاومينج و التسريب والغش الجماعي.



وشدد على الانتهاء من مرحلة شاومينج والقضاء على نسبة كبيرة من الغش، ولا توجد مقارنة بين نسب الغش هذا العام والعام الماضي، لافتا إلى أن 67 طالبا نشروا أجزاء من الامتحان علي الانترنت هذا العام.