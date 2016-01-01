ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رضا حجازي: انتهت مرحلة شاومينج والغش الجماعي

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:13 م
أرشيفية
أرشيفية
كريم الخطيب
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه راض عن أداء الامتحانات هذا العام من حيث الإعداد والتجهيز والتفاصيل، مشيرا إلى أن الامتحانات هذا العام تراعي المستويات المختلفة.

وأضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أنه لابد أن تكون النتيجة لصالح الطالب، وكان همه الأول والأخير أن تكون الثانوية العامة بدون غش جماعي.

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن صفحات الغش للامتحانات كانت تنزل أسئلة الامتحانات للطلاب، وكانت توهمهم بتعديل درجات الامتحان، مؤكدا أنه انتهت مرحلة شاومينج و التسريب والغش الجماعي.

وشدد على الانتهاء من مرحلة شاومينج والقضاء على نسبة كبيرة من الغش، ولا توجد مقارنة بين نسب الغش هذا العام والعام الماضي، لافتا إلى أن 67 طالبا نشروا أجزاء من الامتحان علي الانترنت هذا العام.

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف عن طلب للمعزول مرسي من وزير الداخلية ..فيديو

شهيب يكشف عن الداعم الأساسي للإخوان في اعتصام رابعة ..فيديو

الدنمارك يسجل أسرع هدف في مرمى كرواتيا بالمونديال ..فيديو

شاهد.. لحظة بكاء راموس ولاعبي إسبانيا بعد خسارة روسيا

شاهد .. ماذا قال رئيس الحكومة الروسية عن أداء منتخب بلاده أمام إسبانيا

تعليق ساخر لـ خالد بيومي بعد خروج إسبانيا من مونديال روسيا 2018

سمير فرج: أوباما خطط لوصول الإخوان للحكم للتنازل عن جزء من سيناء ..فيديو

مدرب الأهلى : فخر لى العودة لتدريب سبورتنج لشبونة.. صور

هدف الدنمارك ثاني أسرع هدف على مدار تاريخ كأس العالم ..فيديو

رونالدو يتجاوز أحزانه ويوجه رسالة قوية لمنتخب البرتغال

وزير الشباب والرياضة للمصريين: انزلوا روحوا الجيم.. فيديو

كاسبر شمايكل رجل مباراة الدنمارك وكرواتيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

مدبولي يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس السيسي ..صور

الكونغو تهزم أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال السلة

فيديو

شوبير: جروس مديرا فنيا للزمالك ..فيديو
مونديال سقوط الكبار.. ركلات الترجيح تطيح بـ الدنمارك وتقصي الإسبان
موسى مصطفى موسى يكشف تفاصيل الإعلان عن ائتلاف للمعارضة
سمير فرج: المخابرات المصرية من أفضل 5 مخابرات في العالم ..فيديو
هشام حطب: بعثة البحر المتوسط حققت مكاسب كبرى للرياضة المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟