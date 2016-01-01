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ديني

دار الإفتاء: العفة توافق الفطرة السليمة

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:10 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد صبري عبد الرحيم
أكدت دار الإفتاء، أن من نعيم الجنة ما يتفضل الله تعالى على عباده المتقين من "التستر بالثياب وعدم العري".

واستشهدت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك» بقول الله تعالى: «إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى» [طه: 118]؛ لأن العفة توافق الفطرة السليمة.

وأشارت إلى أنه يوم القيامة يُظهر الله تعالى الحقوق، ويحكم بين عباده بالعدل حتى تشرق به الآفاق، «وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا» [الزمر: 69].

ولفتت إلى أن الإيمان الصادق هو الذي ينبني على يقين قوي بالله وعزيمة على الطاعة، ومَن لم يُحكِم الأساس في بنائه سقط السقف على جدرانه، ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ [التوبة: 109].

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