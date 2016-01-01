ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقابة أطباء الأسنان تطلق مؤتمرها الدولي الرابع سبتمبر المقبل

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:58 ص
صدى البلد
آيات أحمد
تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، مؤتمرها الدولى السنوى فى دورته الرابعة “EDSIC 2018”، وذلك يوم الأربعاء 5 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى الجمعة 7 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي وحفل الافتتاح يوم الثلاثاء 4 سبتمبر.

وبحسب بيان، يرأس المؤتمر في دورته الرابعة، الدكتور خليل جاد نقيب أطباء الأسنان بالإسماعيلية، والدكتور أشرف زعلوك نائب رئيس المؤتمر، والدكتور حسين عبد الهادي، سكرتير عام المؤتمر، والدكتور يوسف حمزة سكرتير عام مساعد، والدكتور محمد علاء المدير التنفيذى، والدكتور محمد خطاب منسق عام المؤتمر، وعضوي البورد: الدكتور إيهاب هيكل، أمين صندوق النقابة، والدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة، ومقرر اللجنة الإعلامية الدكتور أحمد نصر.

ويعد مؤتمر EDSIC، أهم ثانى مؤتمر علمى فى الشرق الأوسط، بعد مؤتمر الأيدك بدبى، ويهدف لوضع مصر على خريطة المؤتمرات الدولية، وخلق حلقة وصل بين جميع أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، والتعريف بأحدث ما توصل إليه العلم فى مجال طب الأسنان، من خلال عقد مجموعة من المحاضرات وورش العمل بمشاركة محاضرين وعلماء أجانب، لتحقيق استفادة لشباب الأطباء فى مصر والعالم العربى، والذى ينعكس بدوره على جودة الخدمة المقدمة للمريض فى مصر.

يذكر أن الدورة الأولى لمؤتمر نقابة الأسنان الدولى EDSIC، تم عقدها فى 2015، بمشاركة حوالى 2500 مشارك، و5000 زائر للمعرض المصاحب للمؤتمر والخاص بمستلزمات طب الأسنان، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر فى تلك المرة، طفرة فى البرنامج العلمى، وزيادة فى أعداد ورش العمل، وعدد الشركات المشاركة بالمعرض المصاحب له.

ترشيحاتنا

زعيم كوريا الشمالية وزوجته يتفقدان مصنع صابون.. صور

ramos راموس يتصدر تريند تويتر بعد خسارة إسبانيا

جريمة بشعة بكفر الدوار.. جزار يقتل شقيقته بسبب الميراث

اسبانيا ضد روسيا .. التبديل الرابع يظهر لأول مرة في تاريخ المونديال

لعنة الأرجنتين تقود 4 منتخبات إلى خارج المونديال .. فيديو

حارس الأهلي يقرر اعتزال كرة القدم والتفرغ للتدريب

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

ضبط مهربين للمخدرات بحوزتهما طن وربع بانجو.. فيديو

شهيب يكشف عن الداعم الأساسي للإخوان في اعتصام رابعة ..فيديو

هدف الدنمارك ثاني أسرع هدف على مدار تاريخ كأس العالم ..فيديو

شاهد.. قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائي على نهر النيل

نجيب ساويرس يكشف دور محمد صلاح وراغب علامة في هزيمة إسبانيا أمام روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

مدبولي يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس السيسي ..صور

الكونغو تهزم أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال السلة

فيديو

اللواء سمير فرج يكشف خطة الإخوان لمحاولة اختراق الجيش.. فيديو
مصطفى الجندي: ثورة 25 يناير البداية الحقيقية لدولة مستقلة
رئيسة كرواتيا تحتفل مع اللاعبين بالأحضان .. فيديو وصور
برلمانى: وزارة الزراعة مش عارفة تقاوم حشرة
مصطفى الجندي: نبني الدولة بعد 30 سنة لا صحة ولا تعليم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟