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هشام حطب: بعثة البحر المتوسط حققت مكاسب كبرى للرياضة المصرية.. فيديو

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:20 م
هشام أبوحطب
هشام أبوحطب
محمد الصاحى
قال المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، إن البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط حققت نجاحات كبيرة نتيجة الإعداد الجيد للبطولة، مشيرا إلى أن البعثة حققت 45 ميدالية مختلفة بمتوسط 5 ميداليات لكل يوم.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية في مداخلة مع الإعلامي «خيري رمضان» في برنامج «مصر النهاردة» المذاع على الفضائية «الأولى»، أن مصر حصلت على المركز الثالث في البطولة من بين 26 دولة من بينها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال، مشيرا إلى أن دخول العديد من الألعاب الفردية للمنافسة يعد مكسبًا كبيرًا للرياضة المصرية.

وأوضح أن البعثة كانت تسعى للتركيز في البطولة للحصول على أكبر عدد من الميداليات، لصالح الرياضة المصرية.

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