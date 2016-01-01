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حوادث

اليوم .. نظر دعوى الدبلومة الأمريكية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:59 ص
مجلس الدولة - صوة
مجلس الدولة - صوة أرشيفية
عمرو المصرى
تنظر الدائرة السادسة تعليم قضاء إدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من أشرف الأحمدى المحامى، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 238 لسنة 2015، والقرار رقم 2121 لسنة 2016، المعروفين بـ"الدبلومة الأمريكية"، والمتضمنين تعديل بعض القواعد المتعلقة بالمجموع الاعتبارى لنجل الطاعن، وتعديل نسبة عدد المقاعد المقررة فى الجامعات المصرية، وإلغاء القرارين.

اختصمت الدعوى رقم 52466 لسنة 71 قضائية، كلا من وزير التعليم العالى، ووزير التربية والتعليم، وآخرين.

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