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حوادث

اليوم .. طعن لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الصف المصري

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:31 ص
مجلس الدولة - صوة
مجلس الدولة - صوة أرشيفية
اسلام مقلد
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب السياسية، والذى يطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصرى.

واختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبدالعاطى محمد حسن، وذكر الطعن أن اللجنة قررت فى جلسة 30 يوليو الماضى، عدم قبول الإخطار المقدم من محمد عبد العاطى بصفته وكيلا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصرى تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

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