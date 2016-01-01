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حوادث

اليوم.. طعن الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال سعودى ماركت

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:30 ص
مجلس الدولة - صوة
مجلس الدولة - صوة أرشيفية
عمرو المصرى
تنظر المحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودى ماركت"، وحمل الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا مختصم شركة يونايتد "سعودى".

كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت "سعودى"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

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