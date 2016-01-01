مسار إجبارى يحيى حفلا فى مكتبة الإسكندرية.. 20 يوليو

يستعد فريق مسار إجبارى لإحياء حفل غنائي يوم 20 يوليو الجارى بمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية ضمن مهرجان الصيف الدولي السادس عشر الذى من المقرر ان يطلق الإثنين 16 يوليو الحالى ويستمر حتى السبت 18 أغسطس المقبل.



يذكر أن فريق مسار إجباري شارك مؤخرًا فى مهرجان "اخترلك شارع" مع الفريق الغنائي شارموفرز، و12 فريق "أندرجراوند" آخر، في أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس.



وقد حمل أخر حفل التقى فيه مسار إجبارى وشارموفرز وجها لوجه فى 24 فبراير الماضي بعنوان "ساوند كلاش"، حيث أقيمت حفلات "ساوند كلاش" للمرة الثالثة، إذ كانت المواجهة الأولى بين كايروكى ووسط البلد والمواجهة الثانية بين كايروكي وشارموفرز، وسبق ذلك نوعية أخرى من الحفلات بعنوان battle of bands.