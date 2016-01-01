برلماني يطالب بتوفير ميزانية لإنشاء المدارس والفصول

قال النائب مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن أزمة التكدس الطلاب في الفصول هي أزمة موجودة منذ فترة وتزايدت في الفترة الأخيرة بزيادة النمو السكاني بشكل كبير، ولم تضع الحكومة لها حلًا إلى الآن، مؤكدًا على ضرورة إنشاء مدارس وفصول جديدة، ما يتطلب ميزانية تسمح بذلك، وهي غير متوفرة.



وأضاف "كمال الدين" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المطالبة بالاستحقاق الدستوري له من الموازنة العامة، لتحقيق النهضة والتطوير الحقيقي في التعليم، مشيرًا إلى أن هيئة الابنية التعليمية تحتاج ميزانية كافية لفتح المدارس والفصول الجدية، موضحًا أن الفصول الحالية التي بها 120 طالبا لا تشجع الطالب أو المعلم على الدراسة.



وأشار "عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان"، إلى أنه من الممكن إنشاء عمل فترات مسائية للتغلب على الكثافة الطلابية في الفصول، إلى حين إعداد خطة منظمة للإنهاء على التكدس الطلابي في الفصول، مشيرًا إلى أننا نطور التعليم ودمجه بالإلكتروني، ولكن لا يمكن إنهاء التعليم التقليدي وجع المناهج إلكترونية فقط وإلغاء الكتب والمعلم والفصل، مشيرًا إلى أن أكثر الدول بالعالم حضارة تتقدم بالنظامين معًا بالتوازي ولكن تلتزم بالحضور بالمدرسة وبالكتب الورقية بالإضافة للإلكترونية.