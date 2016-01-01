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موسى مصطفى موسى يكشف تفاصيل الإعلان عن ائتلاف للمعارضة

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:32 م
المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى
كريم الخطيب
كشف المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق، عن تفاصيل الإعلان عن ائتلاف للمعارضة.

وقال «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، إنه يتحدث عن ائتلاف للمعارضة الوطنية، موضحًا أن المعارضة الوطنية الحقيقية لها أسس ومبادئ لبناء الدولة والدفاع عن المواطن المصري والتصدي للإرهاب أو الفساد وإعطاء حلول إيجابية الأمور غير واضحة أو مفهومة.

وأوضح رئيس حزب الغد، أن المعارضة مطلوبة في الوقت الحالي ليكون هناك فكر وطني حقيقي لمساندة الدولة ولفت النظر للسلبيات وتحولها إلي إيجابيات وهذا دور المعارضة الوطنية، مضيفا أنه لابد أن يكون هناك ذراع سياسية للمعارضة ليكون هناك توازن في المجتمع للمساندة والنهوض بالبلد بفكر حقيقي.

ولفت إلى أنه خلال الأسبوعين القادمين سيكون هناك أكثر من 30 حزبًا و200 نائب سابق وسياسيين قادرين على المتابعة والحث الوطني الحقيقي للإعلان عن الائتلاف، منوهًا بأنه سيكون هناك تدريبًا علي أداء المعارضة ليكون لها شكل معين للتخلص من السلبيات في المجتمع.

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موسى مصطفى موسى يكشف تفاصيل الإعلان عن ائتلاف للمعارضة
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