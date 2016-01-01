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كأس العالم

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:22 م
منتخب مصر لكرة السلة
منتخب مصر لكرة السلة
يسرى غازى
نجح منتخب مصر لكرة السلة في تحقيق الفوز علي نظيره منتخب المغرب فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال المقرر إقامته فى الصين عام ٢٠١٩.

فاز المنتخب الوطني لكرة السلة في لقائه بمنتخب المغرب ٥٩ /٥٣ في المباراة التي أقيمت اليوم بنهاية مباريات المنتخب المصري في تصفيات المرحلة الثانية لتصفيات أفريقيا لكأس العالم الصين ٢٠١٩.

وسبق لمنتخب مصر أن حقق فوزًا على منتخب الكونغو الديمقراطية 65-61 وانهزم أمام أنغولا 68-64. 

أما المنتخب المغربي فقد عرف هزيمته الثانية في هذا الدور الأول، الأولى كانت أمام أنغولا 62-56 وانتصر أمام الكونغو الديمقراطية 88-81.
منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور
منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور
منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور
منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور
منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور
منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور
منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور
منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

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