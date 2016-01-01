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حوادث

حبس تشكيل عصابي لتنقيبهم عن الآثار فى حلوان

الإثنين 02/يوليه/2018 - 06:31 ص
التنقيب عن الأثار
التنقيب عن الأثار
عمرو المصرى
قررت نيابة حلوان الجزئية برئاسة المستشار أحمد سيلم، وإشراف المستشار تامر العربي، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار قديم بالمنطقة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان مفادها قيام كل من "محمود.ع.ع" 51 سنة، موظف، و"محمد.أ.ب" 27 سنة، عاطل، وشقيقه "حمدى" 21 سنة، عاطل، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول .

تم استهداف العقار، وتمكن النقيب أحمد ماضي معاون مباحث القسم، من ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال حفر داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 5 متر وأدوات تنقيب موتور رفع مياه ، كوريك ، جوال بداخل كمية من القطع الحجرية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق .

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