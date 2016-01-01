برلماني يطالب بتسديد الشركات أصول الدين لبنك الاستثمار والإعفاء من الفوائد

أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، ضرورة المضي قدما لتسوية النزاعات المالية بين الوزارات والهيئات الحكومية لصالح بنك الإستثمار القومي، لافتا إلي أنها تمثل نقلة نوعية للاقتصاد ولحساب البنك المصرفي.



وأشار "الفقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلي أن هناك مبالغ بالمليارات مدينة بها الشركات لبنك الاستثمار، يجب ان توضع حلول لاعادتها مرة أخري، إذ من شأنه عمل حراك للشركات إضافة إلى تنمية الحساب المصرفي للبنك.



وطالب النائب بأن يكون هناك تسوية لأصول الدين، حيث تدفع الشركات المدينة لبنك الإستثمار القومي أصول الدين فقط، مع الإعفاء من فائدة الدين، مؤكدا أنه لن يضر بالحساب المصرفي للبنك، من باب التخفيف بسبب التعثر التي تعاني منه تلك الشركات.



كان محمود منتصر، الرئيس التنفيذي، لمجلس إدارة بنك الإستثمار القومي، كشف عن خطة لكشف التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية قبل نهاية العام الحالي، وتسوية مديونات تلك الجهات لصالح البنك.