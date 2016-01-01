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الزراعة تكشف تفاصيل العفن الهبابى الذى يصيب المانجا .. فيديو

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:37 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن العفن الهبابى ليس مرضا يصيب أشجار المانجو بل هو عرض نتيجة إصابة أوراق الشجرة ببعض الحشرات الثاقبة الماصة مثل الحشرات القشرية.

وأوضح حامد عبد الدايم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى إم سى" المذاع عبر فضائية "دى إم سى" إن الحشرات القشرية تقوم بفرز مادة عسلية على السطح العلوى لأوراق أشجار المانجو ثم تلتصق الأتربة بالأوراق وتحول سطح الورق للون الأسود الهبابى. 

وأضاف حامد عبد الدايم أن هذه الأتربة تغلق صغور الأوراق وبالتالى لا يوجد تنفس ولا تمثيل ضوئي وبما أن الأوراق هى مصنع الغذاء فى الأشجار وهذا المصنع توقف بسبب العفن الهبابى وبالتالي يتأثر محصول المانجو نتيجة توقف مصنع الغذاء.

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