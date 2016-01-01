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حوادث

حبس متهم قتل "فكهاني" في حلوان

الإثنين 02/يوليه/2018 - 07:15 ص
صورة أرشيفية - حبس
صورة أرشيفية - حبس
اسلام مقلد
قررت نيابة حلوان الجزئية برئاسة المستشار أحمد سيلم، وإشراف المستشار تامر العربي المحامى العام لنيابات حلوان، حبس شخصن 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فكهانى بسبب افتراشه لبضائعه امام منزله.

وكان قد أنهى شخص، حياة فكهانى، بعد أن اعتدى عليه بالضرب باستخدام شومة، مما تسبب فى اصابته، وتوفى عقب ذلك متأثرا بإصابته، عقب معاتبته له على افتراشه بضائعه أمام العقار سكنه، الأمر الذى تطور لمشاجرة، وعقب الصلح بينهما، شعر الفكهانى بإعياء نتيجة إصابته وتوفى أثناء إسعافه، وتم إحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق واصدرت قرارها السابق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من مستشفى النصر باستقبالها "أيمن. ط. ر" 33 سنة، فكهانى، توفى إثر اصابته بجرح قطعي بفروة الرأس، وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المتوفى "سيد ط ر" 37 سنة، فكهاني، قرر بأنه حدثت مشادة كلامية بين شقيقه المتوفى و"خالد أ أ" 45 سنة، بسبب معاتبة الأخير لشقيقه لافتراش بضائعه أمام العقار سكنه.

وأشار شقيق المجنى عليه أن الأمر تطور إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بعصا خشبية "شومة" محدثا إصابته، وتم الصلح والتراضي بينهما فى المحضر رقم 8267 لسنة 2018، وعقب ذلك بأيام شعر المجنى عليه بحالة إعياء نتيجة إصابته، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه توفى أثناء إسعافه، واتهم الطرف الثانى بالتسبب فى وفاة شقيقه.

ومن خلال الأكمنة تم ضبط المتهم، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" تركي، و7 طلقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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