رئيس وزراء الأردن: لن نستقبل لاجئين سوريين بعد الآن

أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن بلاده لن تسمح بدخول المزيد من اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن الحدود الأردنية مسيطر عليها بالكامل، وأن بلاده ستدعم اللاجئين داخل أراضيهم.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الرزاز، خلال زيارة أجراها إلى الحدود الشمالية، اليوم الأحد قوله : "الأردن لن يسمح بدخول لاجئين سوريين، هناك تهديد أمني، ولن نستطيع أن نقرر أو نفرز من هو مواطن سوري أعزل ومسالم ومن هو غير ذلك، وقد واجهنا مثل هذه السيناريوهات في وقت سابق ولا نريد تكرارها مجددا".



وأضاف: "نحن نوازن بين حماية حدودنا ومجتمعنا بشكل كامل وبين واجب إيصال الدعم والمعونات الغذائية والإيوائية للأشقاء داخل سوريا، وأتمنى أن تسود الحكمة والعزم على سحب فتيل الأزمة حتى يستتب الأمن والأمان في هذا البلد الجار والشقيق".



وتابع: "المواطن الأردني سيقف إلى جانب شقيقه السوري سواء في تقديم المساعدات العينية والمواد الإغاثية"، لافتا إلى أن "هناك مبادرات من كافة محافظات المملكة للتبرع بالغذاء والدواء تعبيرا عن وقوف ومؤازرة الأردنيين لأشقائهم السوريين، ونحن سندعم السوري في أرضه وعبر الحدود بين البلدين وحدودنا مفتوحة، ولكن ضمن سيطرة أمنية كاملة. وإذا شعرنا أن هناك حالة أو إصابة تحتاج للعلاج فيتم إدخالها ونقلها للمستشفيات الأردنية".



