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كأس العالم

مونديال سقوط الكبار.. ركلات الترجيح تطيح بـ الدنمارك وتقصي الإسبان

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:33 م
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
يسرى غازى
شهد اليوم الثانى على التوالى لمباريات دور الـ 16 فى نهائيات مونديال روسيا مواصلة سلسلة الإخفاقات كبار منتخبات العالم في بطولة كأس العالم.

وحقق المنتخب الروسي مفاجأة مدوية، بإقصاء منتخب إسبانيا من دور ثمن النهائي بكأس العالم، بعد الفوز بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

افتتح سيرجي إيتاتشي فيتش أهداف المباراة لصالح إسبانيا بهدف عكسي في مرماه بالدقيقة 12، ثم عادل أرتيم دزيوبا النتيجة في الدقيقة 41 بهدف من ضربة جزاء.

هاجم المنتخب الإسباني بشراسة في الشوط الإضافي الثاني بل وكاد البديل رودريجو مورينو أن يسجل هدف التقدم ولكن عاود الحارس الروسي التألق وأنقذ التسديدة ليصل المنتخبين إلى ضربات الترجيح، والتي نجح فيها المنتخب الروسي بالعبور إلى ربع النهائي بتسجيله 4 ركلات مقابل 3 لإسبانيا، مستفيد من إهدار كوكي وأسباس لركتلين.

فيما حقق منتخب كرواتيا فوزا صعبا على الدنمارك بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم الجاري بروسيا وتلتقي منتخب روسيا في دور الثمانية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي لكل منهما بهدف لكل منهما.

وأحرز منتخب كرواتيا والدنمارك هدفين فى ثلاث دقائق سجل خلالها يورجنسن لاعب المنتخب الدنماركى أسرع هدف فى 57 ثانية كما أحرز ماندزوكيتش هدف التعادل فى أسرع ريمونتادا بعد ثلاث دقائق وأهدر لوكا مودريتش ركلة جزاء قبل إنتهاء الشوط الإضافى الثانى.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح وأحرز أهداف كرواتيا كل من : لوكا مودريتش وكراماريتش وراكيتيتش فيما أضاف وياترى وسجل أهداف الدنمارك كل من : كيري وسيمون كير وأهدر كريستيان أريكسن وشورى ويورجنسين.

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