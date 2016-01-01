سمير صبرى يعود للوقوف على خشبة المسرح من جديد

يستعد الفنان سمير صبرى للعودة للوقوف على خشبة المسرح من جديد، حيث تعاقد على عمل مسرحي، من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة.



يذكر أن آخر أعمال الفنان سمير صبرى وهو مسلسل "المرافعة"، والذى شاركت فى بطولته كل من دوللى شاهين وباسل ياخور وشيرين رضا ومحسن محيى الدين وسمية أيوب.



من ناحية أخرى يواصل الفنان سمير صبرى تسجيل حلقات برنامجه الإذاعي، والذي يحمل اسم "ذكرياتي" ويقوم من خلاله باستضافة الفنانين للحديث عن حياتهم الفنية والشخصية.