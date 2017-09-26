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برلمان

لجنة الخطة والموازنة تناقش مشروع قانون تعديل قانون الجمارك.. اليوم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 07:04 ص
لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة تناقش مشروع قانون تعديل قانون الجمارك
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
تشهد لجان البرلمان، مناقشة لجنة الخطة والموازنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، فيما تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين: 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/9/2017، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2018 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لاستغلال منحة الصندوق لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/3/2018.

كما يناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية ، والإدارة المحلية ، والإسكان والمرافق العامة والتعمير ، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

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