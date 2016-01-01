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برلمان

دفاع البرلمان تناقش مشروع قانون المرور الجديد.. اليوم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:00 ص
لجنة الدفاع بالبرلمان
لجنة الدفاع بالبرلمان
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
يناقش أعضاء لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب اليوم سبل تدعيم العلاقات بين مصر وجمهورية أريتريا والعلاقات بين الدولتين والشعبين، بحضور سفير جمهورية أريتريا.

فيما تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي، المناقشة التمهيدية لمشروع قانون المرور الجديد.

وفى لجنة الصناعة، يستكمل الأعضاء مناقشة مشروع قانون مقدم من السيد النائب المهندس أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

فيما لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، يناقش الأعضاء، دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمستثمرين لتوفير وحدات طعام متنقلة بحضور نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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