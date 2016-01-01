ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

غدا اتحاد الكرة يجتمع مع الأندية لمناقشة أزمات الدوري الجديد

الأحد 01/يوليه/2018 - 11:43 م
هانى ابوريدة
هانى ابوريدة
يسرى غازى
يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعا مع رؤساء أندية الدوري الممتاز في السادسة من مساء غد الاثنين بالمقر الرئيسي للاتحاد بالجزيرة ، لمناقشة أفضل السبل لإخراج مسابقة الدوري في موسمها الجديد بما يحفظ حقوق جميع أطرافها.

ويسبق اجتماع رؤساء الأندية اجتماع مصغر بين رئيس الاتحاد ورؤساء الأندية الخمسة المشاركة في بطولات الاتحادين الإفريقي والعربي للاتفاق حول الضمانات التي توفر لهم المشاركة الخارجية الإيجابية دون تأثير سلبي على المسابقة المحلية الأولى.

ومن المقرر أن يستقبل اتحاد كرة القدم وسائل الإعلام اعتبارا من الثامنة مساء بقاعة المؤتمرات بالاتحاد لإعلان ما سيسفر عنه الاجتماع.

ترشيحاتنا

فريدة عثمان تصل القاهرة قادمة من إسبانيا.. صور

شاهد.. طارق لطفى وهشام سليم أول المعزين في الفنان مدحت مرسي

الزمالك يقترب من التعاقد الأوروجوياني خورخي دا سيلفا

تعادل إيجابي بين كرواتيا والدنمارك وركلات الجزاء تحسم اللقاء .. فيديو

FIFA مشيدا بـ راموس: خطير للغاية.. ولا يحتاج لمس الكرة

بعد هزيمة إسبانيا .. جماهير ليفربول تشمت في راموس: حق محمد صلاح رجع

مفتي الجمهورية الأسبق: الصفح عن الناس يجعلك تفوز بـ 4 أمور

هدف الدنمارك ثاني أسرع هدف على مدار تاريخ كأس العالم ..فيديو

سمير فرج: أوباما خطط لوصول الإخوان للحكم للتنازل عن جزء من سيناء ..فيديو

أحمد موسى: ائتلاف الضباط الملتحين خطط لاغتيال السيسي ..فيديو

هجوم ناري من محمد نصر على الأهلي ومجلس الإدارة

لعنة الأرجنتين تقود 4 منتخبات إلى خارج المونديال .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

مدبولي يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس السيسي ..صور

الكونغو تهزم أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال السلة

فيديو

شوبير: جروس مديرا فنيا للزمالك ..فيديو
مونديال سقوط الكبار.. ركلات الترجيح تطيح بـ الدنمارك وتقصي الإسبان
موسى مصطفى موسى يكشف تفاصيل الإعلان عن ائتلاف للمعارضة
سمير فرج: المخابرات المصرية من أفضل 5 مخابرات في العالم ..فيديو
هشام حطب: بعثة البحر المتوسط حققت مكاسب كبرى للرياضة المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟