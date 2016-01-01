غدا اتحاد الكرة يجتمع مع الأندية لمناقشة أزمات الدوري الجديد

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعا مع رؤساء أندية الدوري الممتاز في السادسة من مساء غد الاثنين بالمقر الرئيسي للاتحاد بالجزيرة ، لمناقشة أفضل السبل لإخراج مسابقة الدوري في موسمها الجديد بما يحفظ حقوق جميع أطرافها.



ويسبق اجتماع رؤساء الأندية اجتماع مصغر بين رئيس الاتحاد ورؤساء الأندية الخمسة المشاركة في بطولات الاتحادين الإفريقي والعربي للاتفاق حول الضمانات التي توفر لهم المشاركة الخارجية الإيجابية دون تأثير سلبي على المسابقة المحلية الأولى.



ومن المقرر أن يستقبل اتحاد كرة القدم وسائل الإعلام اعتبارا من الثامنة مساء بقاعة المؤتمرات بالاتحاد لإعلان ما سيسفر عنه الاجتماع.

