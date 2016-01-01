تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة والمتحف الكبير بمناقشات سياحة البرلمان

تستكمل لجنة السياحة والطيران المدني، مناقشات ما تم تنفيذه في مشروع تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة والمتحف الكبير ومتابعة توصيات اللجنة في هذا الشأن، لما لهذا المشروع من أثر إيجابي على الحركة السياحية وتحسين الصورة الذهنية لمصر.



وفى لجنة الشئون الصحية، يواصل الأعضاء رؤيتهم حول مشاكل التمريض بين الواقع والمأمول، ومشاكل مرضى ضمور العضلات.



وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين"، واستمرار نظر مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد عثمان و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "رعاية حقوق المسنين".