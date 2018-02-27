زراعة البرلمان تستكمل مناقشة قانون الري الجديد .. اليوم

تواصل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون الموارد المائية والري"، وفى لجنة التعليم والبحث العلمي، يناقش الأعضاء مشروع قانون بإنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.



يناقش أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 230 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق المالي بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والأراضي والبحار الإيطالية، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/2/2018.



وتستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، نظر مشروع القانون المقدم من النائب د. عمر حمروش، بشأن "تنظيم الفتوى العامة" والذي شهد جدلا في الفترة الأخيرة.